Чисора ставит на Джошуа, но признает Фьюри лучшим британским супертяжом

Чисора ставит на Джошуа в бою с Фьюри, но признает последнего величайшим британским супертяжеловесом современности.

Бывший претендент на титул чемпиона в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился своими мыслями о грядущем поединке между экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



Чисора утверждает, что его выбор в этом бою - Джошуа, хотя он признает, что "Цыганский король" является величайшим британским супертяжеловесом современности.



"Джошуа победит Фьюри. У него есть мощь. Особенность Эй Джея в том, что будь то шестой, восьмой или двенадцатый раунд, ты все равно окажешься в нокауте. Фьюри уже прошел свой пик.

Но звание лучшего британского супертяжеловеса этой эпохи должно достаться Тайсону. Именно ему, потому что Тайсон сделал невероятное. Он поехал в Германию и сверг чемпиона Владимира Кличко. Потом он около года вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, но вернулся и дважды победил Деонтея Уайлдера. Он отправился на чужую территорию, забрал там чемпионские пояса и привез их домой. Эй Джей никогда такого не делал. Я считаю, что Тайсон должен быть номером один", - приводит слова Чисоры The Ring.



Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, и в нем будет разыгран титул WBA Super.



Ранее Джошуа предсказал, сколько раундов ему потребуется, чтобы победить Фьюри.