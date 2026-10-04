Ломаченко может сразиться 20 ноября: названы два потенциальных соперника

Соперник для боя Ломаченко 20 ноября еще не определен, но в списке потенциальных противников - Чарли Суарес и Эльнур Самедов.

Boxing News сообщает, что 38-летний украинский боксер Ломаченко планирует провести свой следующий бой 20 ноября в Лас-Вегасе. Отмечается, что Ломаченко будет центральной фигурой этого боксерского события.



В то же время, соперник Ломаченко пока не определен. В данный момент рассматриваются два потенциальных противника. Один из них - непобедимый филиппинский боксер Чарли Суарес. Второй - российский боксер Эльнур Самедов.



Последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, когда он досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. В июне 2025 года он объявил о завершении карьеры, но в мае 2026 года решил вернуться в бокс.



В профессиональном боксе Ломаченко имеет 18 побед (12 из них - нокаутом) и 3 поражения.



Возможно, возвращение Ломаченко является частью его нового стратегического плана. Его менеджер Эгис Климас ранее заявил, что главная цель боксера - стать абсолютным чемпионом мира в полулегком весе. В частности, Ломаченко стремится победить в объединительном бое между Эмануэлем Наваррете и О'Шаки Фостером.