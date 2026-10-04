Боксер обвинен в убийстве: жестокое обращение привело к смерти двухлетнего мальчика

Спортсмен обвиняется в убийстве и жестоком обращении с двухлетним мальчиком, у которого были обнаружены многочисленные внутренние травмы.

Спортсмену предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве и жестоком обращении с ребенком.



Инцидент произошел утром 29 сентября. В 4:00 утра спасатели получили вызов о ребенке, требующемся срочной медицинской помощи. Малыш был доставлен в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. Медики обнаружили на теле мальчика подозрительные синяки и сообщили об этом в полицию.



По данным следствия, Портер регулярно применял физическую силу к двухлетнему мальчику, используя руки и/или сандалии. У ребенка были обнаружены многочисленные серьезные внутренние травмы.



Следователи утверждают, что травмы указывают на то, что это не был единичный инцидент: у мальчика были обнаружены переломы ребер на различных стадиях заживления.



Суд установил залог для боксера в размере 1,5 миллиона долларов наличными. Следующее слушание по делу намечено на 6 октября.

Также стоит напомнить, что бывший мировой чемпион по боксу Владимир Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса после смерти своей жены.