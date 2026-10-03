Боксерская лихорадка в Лас-Вегасе: Ломаченко и два украинских боксера готовятся к боям

Василий Ломаченко возглавит боксерское событие в Лас-Вегасе, где также могут выступить украинские боксеры Андрей Новицкий и Даниэль Лапин.

Ожидается, что в конце ноября в Лас-Вегасе состоится значительное боксерское событие, главной частью которого будет поединок Василия Ломаченко. В рамках этого же спектакля, возможно, еще два украинских боксера - тяжеловес Андрей Новицкий и полутяжеловес Даниэль Лапин - также поднимутся на ринг.



По данным Boxing News, Новицкий (16-0, 12 КО), занимающий десятое место в рейтинге WBC в категории супертяжелого веса, может сразиться с американцем Норманом Нили.



Этот поединок может стать вторым в 2026 году для украинского супертяжеловеса.



Лапин (13-1, 5 КО), который потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере в последнем поединке, планирует возобновить свою победную серию уже в ноябре.