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Возвращение Ломаченко: боксерская арена ждет экс-чемпиона 20 ноября

Василий Ломаченко готовится к возвращению в бокс 20 ноября, имя соперника пока неизвестно.
Возвращение Ломаченко: боксерская арена ждет экс-чемпиона 20 ноября
Василий Ломаченко / Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в трех различных весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) готовит себя к возвращению на боксерскую арену, как сообщает Boxing News.

По информации от источника, следующий поединок украинского боксера запланирован на 20 ноября в Лас-Вегасе. Ломаченко будет центральной фигурой этого боксерского события, хотя имя его будущего соперника пока не раскрывается.

Ранее ходили слухи о том, что Ломаченко может встретиться в бою с филиппинским боксером Чарльзом Суаресом.

Отметим, что Ломаченко ранее объявлял о завершении своей спортивной карьеры, однако уже весной начали появляться слухи о его потенциальном возвращении.

В последний раз Ломаченко принимал участие в бою весной 2024 года, где он победил Джорджа Камбососа.

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