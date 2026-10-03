Возвращение Ломаченко: боксерская арена ждет экс-чемпиона 20 ноября

Василий Ломаченко готовится к возвращению в бокс 20 ноября, имя соперника пока неизвестно.

Экс-чемпион мира по боксу в трех различных весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) готовит себя к возвращению на боксерскую арену, как сообщает Boxing News.



По информации от источника, следующий поединок украинского боксера запланирован на 20 ноября в Лас-Вегасе. Ломаченко будет центральной фигурой этого боксерского события, хотя имя его будущего соперника пока не раскрывается.



Ранее ходили слухи о том, что Ломаченко может встретиться в бою с филиппинским боксером Чарльзом Суаресом.



Отметим, что Ломаченко ранее объявлял о завершении своей спортивной карьеры, однако уже весной начали появляться слухи о его потенциальном возвращении.



В последний раз Ломаченко принимал участие в бою весной 2024 года, где он победил Джорджа Камбососа.