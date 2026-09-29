Боксер Уайт: Несмотря на сломанную стопу, я вышел на ринг и готов к новому бою

Несмотря на серьезную травму, Уайт не отказался от боя и планирует вернуться в ринг до конца года.

Боксер, 38 лет, признал, что получил травму во время тренировок перед боем в спортивном лагере, а непосредственно перед самим боем окончательно повредил свою стопу.

Уайт рассказал:

Я только начал было разминаться, только попрыгал на скакалке немного. И вдруг откуда ни возьмись - повторное травмирование стопы. В общем, доломал я ее. Врач попытался было отсоветовать драться, но я сказал решительное "нет". Ну не мог я приехать в Саудовскую Аравию и в последний момент взять и отказаться от боя.

Несмотря на травму, Уайт все равно вышел на ринг, но Итаума остановил его в первом раунде. После боя Уайт не упоминал о своем повреждении в публичных выступлениях, чтобы не умалять достижения соперника.Теперь боксер планирует вернуться в спорт до конца года и провести бой с Джонни Фишером, также из Великобритании. Стороны уже предварительно согласовали бой, который, возможно, состоится в ноябре или декабре.Уайт уверен в своей победе в предстоящем поединке:

Здесь следует быть предельно откровенным: я нокаутирую Джонни Фишера. Вот и все.

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