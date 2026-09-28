Украинский боксер Алиев завоевывает первое золото на чемпионате Европы

Алиев одержал победу на континентальном чемпионате, став первым украинцем, завоевавшим золото в боксе на чемпионате Европы с 2019 года.

Украинская команда на континентальном чемпионате завоевала единственную золотую медаль благодаря его победе. Это стало его первым золотом на чемпионате Европы. Последний раз украинец становился чемпионом Европы в боксе в 2019 году, тогда это был Александр Хижняк.



Алиев начал свой путь на турнире, победив бельгийца Расула Тисаева в 1/8 финала. Он признал, что первый бой был непростым, поскольку ему пришлось адаптироваться к рингу и оценить свою физическую форму.

Алиев в интервью для Суспильне Спорт рассказал:

Первый поединок всегда сложный, потому что нужно понять, как ты дышишь во время боя, как у тебя летят руки, как чувствуют себя ноги, как ты передвигаешься по рингу. Для меня первый бой - это первый шаг уверенности в том, что я хорошо себя чувствую и могу только набирать обороты.

Наиболее сложным испытанием для украинца стал четвертьфинал против азербайджанца Малика Хасанова - участника Олимпийских игр в Париже и призера чемпионата Европы. После двух раундов судьи не смогли определить победителя, и Алиеву пришлось выиграть последний раунд. В полуфинале он уверенно обыграл Александра Параскива из Молдовы, выиграв все три раунда. В финале его соперником стал француз Гюго Гро. Бой был остановлен в первом раунде из-за рассечения у соперника. Команда Алиева была готова к такому повороту событий и после травмы француза решила увеличить темп.Алиев не сразу понял, что стал чемпионом. После остановки боя он сомневался в решении судьи и осознал свою победу, только когда его руку подняли вверх.

Спортсмен признался:

Пока еще не до конца осознал, что завоевал золото. В глубине души, конечно, я очень этого хотел. Делал все, что только можно, чтобы завоевать эту награду.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook