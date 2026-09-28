Украинский боксер Алиев завоевывает первое золото на чемпионате Европы
Украинская команда на континентальном чемпионате завоевала единственную золотую медаль благодаря его победе. Это стало его первым золотом на чемпионате Европы. Последний раз украинец становился чемпионом Европы в боксе в 2019 году, тогда это был Александр Хижняк.
Алиев начал свой путь на турнире, победив бельгийца Расула Тисаева в 1/8 финала. Он признал, что первый бой был непростым, поскольку ему пришлось адаптироваться к рингу и оценить свою физическую форму.
Алиев в интервью для Суспильне Спорт рассказал:
Первый поединок всегда сложный, потому что нужно понять, как ты дышишь во время боя, как у тебя летят руки, как чувствуют себя ноги, как ты передвигаешься по рингу. Для меня первый бой - это первый шаг уверенности в том, что я хорошо себя чувствую и могу только набирать обороты.
Наиболее сложным испытанием для украинца стал четвертьфинал против азербайджанца Малика Хасанова - участника Олимпийских игр в Париже и призера чемпионата Европы. После двух раундов судьи не смогли определить победителя, и Алиеву пришлось выиграть последний раунд. В полуфинале он уверенно обыграл Александра Параскива из Молдовы, выиграв все три раунда. В финале его соперником стал француз Гюго Гро. Бой был остановлен в первом раунде из-за рассечения у соперника. Команда Алиева была готова к такому повороту событий и после травмы француза решила увеличить темп.
Алиев не сразу понял, что стал чемпионом. После остановки боя он сомневался в решении судьи и осознал свою победу, только когда его руку подняли вверх.
Спортсмен признался:
Пока еще не до конца осознал, что завоевал золото. В глубине души, конечно, я очень этого хотел. Делал все, что только можно, чтобы завоевать эту награду.
Несмотря на чемпионский титул, Алиев не считает Евро-2026 вершиной своей карьеры. Его главная цель - квалифицироваться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в весовой категории до 65 кг.
Напомним, Райан Гарсия вызвал на бой Теофимо и получил ответ.