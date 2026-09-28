Фроч: Фьюри имеет преимущество перед Джошуа в предстоящем бою

Фроч уверен в преимуществе Фьюри перед Джошуа в предстоящем бою, ссылаясь на их последние выступления.

Бывший обладатель мирового титула Карл Фроч поделился своим мнением о предстоящем поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



По его словам, он без сомнений поддерживает "Цыганского короля", учитывая неудачные выступления Эй Джей в последних боях.



"Их обоих побеждали, но только один из них уже был уничтожен - вы знаете кто. Так что вы понимаете, кого я считаю фаворитом. Я думаю, что у Тайсона Фьюри есть преимущество. Он хорошо выглядел в бою против Арсланбека Махмудова. Он много двигался, сделал то, что было нужно сделать, и записал себе в актив 12 раундов.

Энтони Джошуа выглядел ужасно. Даниэль Дюбуа его просто уничтожил. Он ужасно смотрелся и в бою с Кристианом Пренгой. В первом раунде он пропустил полуапперкот и оказался на настиле, а затем Пренга не нанес ни одного удара, и он выиграл бой. Но победить Фьюри ему будет сложно", - заявил Фроч на своем YouTube-канале.



Отметим, бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality, однако ранее появлялись слухи о возможной отмене этого боя.