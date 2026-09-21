Браун нокаутировал Хеджеса, завоевав титулы и увековечив память Хаттона

Пат Браун стал обладателем титулов Великобритании и Британского Содружества, нанеся первое поражение в карьере Джону Хеджесу.

19 сентября на арене Co-op Live состоялся боксерский поединок, в котором разыгрывались титулы чемпиона Великобритании и Британского Содружества в первом тяжелом весе, а также пояса WBA International и IBF Intercontinental.



Браун начал бой с умеренной активностью, но со временем увеличивал давление. В шестом раунде он нанес Хеджесу удар в корпус, что привело к его падению. Хеджес сумел подняться, но после еще одного мощного удара в тело снова упал. На этот раз он не смог продолжить бой, и на 2:36 рефери зафиксировал нокаут.

PAT BROWN OH MY GOODNESS 🤯 #HedgesBrown ▪️ https://t.co/RH5MThOeq1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 19, 2026

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