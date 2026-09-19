Уордли готов к реваншу: Справлюсь с Дюбуа в первой четверти боя

Фабио Уордли, бывший обладатель мирового титула в супертяжелом весе, выразил свои ожидания от предстоящего реванша против нынешнего чемпиона WBO Даниэля Дюбуа.



Уордли, который представляет Великобританию в боксе, утверждает, что в состоянии досрочно победить Дюбуа.

Уордли в интервью DAZN Boxing поделился:

Моя карьера не строилась на победах по очкам. Карьера моя была построена на том, что я заканчивал свои бои до финального гонга. В первом поединке с Дюбуа я практически сделал это в первом раунде, а затем практически закрепил это в третьем раунде. Мы разберем эти моменты во всех мелочах, разберем во всех подробностях стиль Дюбуа, то, что сработало и что не сработало. И с ним будет покончено еще в первой четверти боя.

Я внес многочисленные коррективы в свои действия на ринге. Полагаю, я стал жертвой своего собственного успеха. Я многое о себе возомнил. Я отошел от плана на бой, перестал слушать свою команду, и он меня поймал как пить дать. Но это не смертельно. Просто мне нужно взять и собраться и стать более спокойным, хладнокровным, если можно так сказать.