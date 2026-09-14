Агит Кабайел готов бросить вызов бывшим чемпионам: Фьюри, Джошуа и Уайлдеру

Кабайел готов принять вызов Фьюри, Джошуа и Уайлдера после успешной защиты своего титула, заявил боксер.

Агит Кабайел, нынешний обладатель титула WBC в супертяжелом весе, раскрыл свои планы на предстоящее время.



Немецкий боксер высказал намерение встретиться в ринге с бывшими чемпионами - Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.



"Я подерусь с кем угодно. Я не боюсь этих парней. Я могу подраться с Тайсоном, я могу подраться с Эй Джеем. Я также могу подраться с Деонтеем Уайлдером. Проблема в том, что мне придется подождать.

Приближается бой Джошуа с Фьюри. Почему бы после их поединка не встретиться с победителем? Кабайел против одного из этих парней. Но прежде всего мне необходимо провести защиту титула, а затем мы им всем покажем", - отметил Кабайел в беседе с Playbook Boxing.



Ранее стало известно, что для Кабайела уже определен противник для его первой защиты титула.