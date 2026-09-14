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Гарсия бросает вызов Лопесу после победы над Бенном: Готов к объединительному бою

Я готов к объединительному бою: Гарсия вызывает на ринг Лопеса после победы над Бенном.
Гарсия бросает вызов Лопесу после победы над Бенном: Готов к объединительному бою
Райан Гарсия / Getty Images

Райан Гарсия, обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе, после победы над Конором Бенном, бросил вызов Теофимо Лопесу, держателю титула WBA в том же весовом дивизионе.

Сразу после завершения боя Гарсия обратился к Лопесу, который находился на рингсайде.

"Теофимо, тащи свою задницу сюда. Ты где? Теофимо, ты где? Если он хочет устроить беспорядок - можем устроить. Мне вообще все равно. Я могу надрать тебе зад прямо сейчас", - заявил Гарсия.



Позже чемпион WBC подтвердил свою готовность к объединительному бою с обладателем титула WBA.

"Хочу объединительный бой против Теофимо. Думаю, это правильный шаг. Это грандиозный поединок. Тео - зрелищный парень, это будет адская раскрутка. Он также хороший боец. Давайте сделаем это", - сказал Гарсия.

Стоит отметить, что Гарсия одержал победу над Бенном техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Агит Кабайел готовится к первой защите титула WBC против Нельсона Хисы в ноябре в Германии.

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