Кабайел готовится к защите титула: ноябрьский бой с Хисой в Германии

Агит Кабайел готовится к первой защите титула WBC против Нельсона Хисы в ноябре в Германии.

Агит Кабайел, нынешний обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (27-0, 19 КО), готовится к первой защите своего звания.



По данным, полученным от Дэна Рафаэля, авторитетного эксперта в области бокса, соперником 33-летнего немецкого боксера будет 42-летний албанец Нельсон Хиса (25-0, 23 КО).



Промоутерская компания Queensberry, которая занимается карьерой обоих боксеров, планирует организовать этот поединок в ноябре на территории Германии.



Хиса провел свой последний бой в августе, одержав победу над Томасом Нармо техническим нокаутом во втором раунде, после чего вызвал Кабайела на бой.



Стоит отметить, что Кабайел ранее владел временным титулом WBC, но после отказа Александра Усика от своих титулов, Кабайел был повышен до статуса полноправного чемпиона.



Также было подчеркнуто, что после защиты своего титула, Кабайел намерен принять участие в объединительном бое в следующем году.