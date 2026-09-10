Агит Кабайел готовит первую защиту титула WBC: бой ожидается в ноябре

Бой за защиту титула Кабайела ожидается в ноябре, соперник еще неизвестен.

Агит Кабайел, нынешний обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, в скором времени оформит детали своего первого боя за защиту титула.



Журналист Майк Коппинджер распространил эту информацию, сославшись на заявление менеджера немецкого боксера Спенсера Брауна.



Предполагается, что бой состоится в ноябре в Германии. Имя соперника Кабайела, против которого он будет отстаивать свой чемпионский титул, будет объявлено в ближайшее время.



В долгосрочной перспективе, в 2027 году, команда Кабайела планирует организовать объединительный бой против Филипа Хрговича, обладателя титула IBF.



Ранее были представлены потенциальные противники Хрговича после его победы над Мозесом Итаумой, информацию о которых предоставил его промоутер.