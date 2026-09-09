Тайсон Фьюри вызывает Усика на третий поединок: Мы воплощаем мечты в реальность

Фьюри готов предложить Усику условия боя, которые тот не сможет отвергнуть.

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Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вновь обратился к Александру Усику, экс-чемпиону в том же весовом дивизионе, с предложением провести третий поединок между ними.



Фьюри, родом из Великобритании, заявил, что готов предложить Усику такие условия для боя, которые тот не сможет отвергнуть.

Фьюри в своем Instagram написал:

Алек, мне известно, что ты говорил, что будешь занят в ноябре. А вот я прямо сейчас намерен встретиться со своей командой, чтобы сделать тебе такое безумное предложение, от которого ты вряд ли сможешь отказаться. Как-никак именно этим мы, в конце концов, и занимаемся. Мы претворяем все в жизнь. Третья встреча, брат, не за горами. Так что погнали. Александр, ты настоящий мужчина. Снимаю шляпу.

Стоит отметить, что Фьюри уже ранее опубликовал афишу предполагаемого третьего боя с Усиком.