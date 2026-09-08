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Тайсон Фьюри вызывает Усика на третий бой: Последний бой воинов нашего времени

Тайсон Фьюри и Александр Усик готовятся к третьему бою, который Фьюри назвал "последним боем воинов нашего времени".
Тайсон Фьюри вызывает Усика на третий бой: Последний бой воинов нашего времени
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

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Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно заявил о намерении провести третий бой с Александром Усиком, который ранее был абсолютным чемпионом этого же дивизиона.

Усик уже выразил готовность к третьему поединку, заверив Фьюри, что "принимает вызов", на что Тайсон ответил утвердительно.

Фьюри опубликовал анонс третьего боя в своем Instagram.

Тайсон поделился:

Трилогия уже на мази. Это поприще настоящих мужчин, настало время вернуть все на круги своя. Последний танец в исполнении воинов современного мира. Совсем скоро.

 

 

 



Ранее Фьюри предложил Усику устроить третий поединок в ноябре, после того как возникли сложности с планированием его боя против Энтони Джошуа.

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