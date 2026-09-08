Фьюри приветствует Усика в третьем поединке: Вот это мужик!

"Цыганский король" Фьюри выразил уважение к Усику, принявшему его вызов на третий бой.

Читайте также: Усик вызывает на бой Фьюри: Я иду на тебя, Жадное пузо!

Тайсон Фьюри, бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе, высказался по поводу ответа Александра Усика, экс-чемпиона в том же весе, на его предложение организовать третий поединок между ними.



Усик ранее через свой аккаунт в Instagram сообщил Фьюри, что "берет вызов".



Фьюри, также известный как "Цыганский король", отреагировал на эту публикацию, выразив свое уважение к боксеру из Украины.

Фьюри в комментариях отметил:

Мужик, однако, что надо! Усик уже не тетерев, но все такой же кролик.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook