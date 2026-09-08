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Фьюри приветствует Усика в третьем поединке: Вот это мужик!

"Цыганский король" Фьюри выразил уважение к Усику, принявшему его вызов на третий бой.
Фьюри приветствует Усика в третьем поединке: Вот это мужик!
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

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Тайсон Фьюри, бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе, высказался по поводу ответа Александра Усика, экс-чемпиона в том же весе, на его предложение организовать третий поединок между ними.

Усик ранее через свой аккаунт в Instagram сообщил Фьюри, что "берет вызов".

Фьюри, также известный как "Цыганский король", отреагировал на эту публикацию, выразив свое уважение к боксеру из Украины.

Фьюри в комментариях отметил:

Мужик, однако, что надо! Усик уже не тетерев, но все такой же кролик.



Стоит отметить, что предложение Фьюри о третьем бое с Усиком появилось в ноябре, после того как возникли сложности с организацией его боя против Энтони Джошуа.

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