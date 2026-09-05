Экс-чемпион мира Руис потерпел поражение от Кныбы в супертяжелом весе

Дамиан Кныба одержал победу над Энди Руисом в боксерском поединке, организованном Matchroom Boxing в Prudential Center.

В ночь на 5 сентября в Prudential Center в Ньюарке состоялся боксерский вечер, организованный Matchroom Boxing. Главным событием стало возвращение на ринг Энди Руиса, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе из Мексики. Его соперником стал Дамиан Кныба из Польши.



Руис, прославившийся своими победами над Энтони Джошуа, Крисом Арреолой и Луисом Ортисом, провел первый бой за последние два года. Букмекеры с большой долей уверенности (74%) предсказывали его победу.



Тем не менее Кныба, используя свое преимущество в росте и размахе рук, сумел отправить Руиса в нокдаун в седьмом раунде. Несмотря на попытки Руиса изменить ход боя в восьмом и девятом раундах, Кныба победил единогласным решением судей после 12 раундов.



Это стало третьим поражением Руиса в его карьере. Кныба, в свою очередь, успешно вернулся на ринг после своего первого поражения от Агита Кабайела.

ANDY RUIZ IS SAVED BY THE BELL 🤯🤯🤯#TheFight | #RuizKnyba | Live NOW on DAZN and TNT ▪️ pic.twitter.com/JVQjG3KQM3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 5, 2026

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