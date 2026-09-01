Филип Хргович взлетает на 4-е место в рейтинге The Ring после завоевания титула IBF
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Известный боксерский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе.
Филип Хргович, свежекоронованный чемпион мира по версии IBF, взлетел на четвертую позицию после своего победного поединка против Мозеса Итаумы и завоевания титула. Тем временем британский боксер потерял две строчки и опустился на восьмую позицию.
Первые три места рейтинга остались без изменений. Во главе списка стоит чемпион WBO Даниэль Дюбуа, за ним идет обладатель титула WBC Агит Кабайел, а бронзовое место удерживает экс-чемпион Тайсон Фьюри.
Чемпионский пояс The Ring все еще принадлежит украинцу Александру Усику.
Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:
Чемпион - Александр Усик
1. Даниэль Дюбуа
2. Агит Кабайел
3. Тайсон Фьюри
4. Филип Хргович
5. Фабио Уордли
6. Фрэнк Санчес
7. Эфе Аджагба
8. Мозес Итаума
9. Мурат Гассиев
10. Джастис Хуни
📋 The Ring’s latest heavyweight rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) August 31, 2026
‼️ Filip Hrgovic moves up to the 4th spot after his victory over Moses Itauma to claim the IBF title 😤
Itauma fell two spots to #8 following the loss. pic.twitter.com/eDUCMyYcEs
Ранее сообщалось, что Итаума намеревался незамедлительно провести реванш с Хрговичем, однако его промоутер призвал его не спешить с повторным боем.