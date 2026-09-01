Итаума готов к реваншу с Хрговичем, но Уоррен настаивает на перерыве

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Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Мозеса Итаумы, раскрыл стремление своего подопечного к скорейшему реваншу с Филипом Хрговичем, нынешним обладателем титула IBF в супертяжелом весе, победившим Итауму в их последнем поединке.



Тем не менее Уоррен настоятельно рекомендовал своему боксеру не спешить с реваншем, утверждая, что ему требуется время для восстановления своих способностей.



Слова Уоррена приводит talkSPORT:

Он спрашивал меня, можем ли мы устроить реванш. Это естественная реакция. Но я ответил ему: "Тебе сейчас нужно полностью отключиться от бокса, отдохнуть, провести время с семьей, вернуться, перезарядить батареи - и тогда мы снова приступим к работе. Расклад сил в дивизионе такой, какой он есть, и ты - его важная часть. Ты доказал, что твое место на этом уровне".

Если Итаума сделает выводы из этого боя, то я считаю, что он способен на большие свершения. Я хотел бы увидеть его как минимум в одном, а возможно, и в двух боях, чтобы оценить ситуацию, прежде чем мы вернемся на этот уровень.

Нам нужно собраться всей командой и обсудить это. Его менеджер - мой сын Фрэнсис, так что мы соберемся вместе, чтобы все спланировать.