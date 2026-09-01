Чемпион IBF Хргович: Итаума вел бой, как любитель
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился своими мыслями о Мозесе Итауме, боксере, которого он одолел техническим нокаутом в девятом раунде.
Хорватский боксер указал на слабые стороны британца и предложил советы по их исправлению.
Слова Хрговича приводит The Ring:
Конечно же, мой совет ему прямо сейчас - не сдаваться и не терять уверенность в себе. Итауме нужно провести несколько легких боев, одержать несколько легких побед, вернуться и сделать работу над ошибками.
Нельзя боксировать, как любитель. Это 12-раундовый бой. Тебе нужно следить за темпом. Тебе необходимо быть готовым в любой момент. Это марафон, а не спринт.
Он взял слишком высокий темп. С первого раунда я видел, как Мозес тяжело дышал. Он выбрасывал слишком много ударов. Он дрался, как любитель. Я знал, что мне нужно терпеть. Мне было необходимо оставаться в бою.
Ранее Хргович раскрыл, с кем намерен встретиться в следующем бою после завоевания чемпионского титула.