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Чемпион IBF Хргович: Итаума вел бой, как любитель

Хргович дает советы Итауме после их боя и обсуждает свои планы на будущее.
Чемпион IBF Хргович: Итаума вел бой, как любитель
Хргович победил Итауму / Getty Images

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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился своими мыслями о Мозесе Итауме, боксере, которого он одолел техническим нокаутом в девятом раунде.

Хорватский боксер указал на слабые стороны британца и предложил советы по их исправлению.

Слова Хрговича приводит The Ring:

Конечно же, мой совет ему прямо сейчас - не сдаваться и не терять уверенность в себе. Итауме нужно провести несколько легких боев, одержать несколько легких побед, вернуться и сделать работу над ошибками.

Нельзя боксировать, как любитель. Это 12-раундовый бой. Тебе нужно следить за темпом. Тебе необходимо быть готовым в любой момент. Это марафон, а не спринт.

Он взял слишком высокий темп. С первого раунда я видел, как Мозес тяжело дышал. Он выбрасывал слишком много ударов. Он дрался, как любитель. Я знал, что мне нужно терпеть. Мне было необходимо оставаться в бою.

Ранее Хргович раскрыл, с кем намерен встретиться в следующем бою после завоевания чемпионского титула.

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