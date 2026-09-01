Алджиери: Итаума не достоин чемпионства, его слабости выставлены на показ

"Итаума не достоин чемпионства, его слабости были выставлены на показ", - заявил Алджиери, обсуждая поражение боксера.

Экс-чемпион WBO Крис Алджиери высказался о недавнем поражении Мозеса Итаумы Филипу Хрговичу в поединке за титул IBF. По мнению Алджиери, Итаума не заслуживает звания чемпиона.

Алгиери на YouTube-канале Inside Boxing отметил:

Это был самый драматичный провал, который я когда-либо видел на таком высоком уровне. Прежде всего, Итаума не боец уровня чемпиона мира. Он не был им и сейчас тоже таковым не является. Его раскусили. Мозес на самом деле не заслужил этой позиции.

Алджиери также отметил, что с самого начала предполагал, что Итаума может столкнуться с трудностями в этом бою, поскольку он казался недостаточно подготовленным.

С точки зрения бойца, когда мы говорим о 12 раундах, речь идет о парне, который не хотел их проходить. Для меня это свидетельствует о фундаментальной ошибке в его мышлении. Ведь самое страшное для бойца во время подготовки к бою - оказаться уставшим перед профессиональным панчером.

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Алджиери подчеркнул, что британец ранее не испытывал такого давления, его никогда не доводили до предела: он не прилагал максимальных усилий ни в тренировках, ни в боях, и в решающий момент просто сдался.Стоит отметить, что в поединке с Хрговичем Мозес Итаума лидировал по очкам после восьми раундов. Однако в девятом раунде британец значительно устал, что использовал его соперник.