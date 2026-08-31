Итаума признает поражение: Хргович - более опытный боксер

Итаума признает превосходство Хрговича и благодарит болельщиков за поддержку после поражения в бою за титул IBF.

Британский супертяжеловес Мозес Итаума впервые прокомментировал свое поражение от Филипа Хрговича в бою за вакантный титул IBF.



Итаума отдал должное своему хорватскому противнику, признав его более опытным боксером.



"Итак, вчера был не мой вечер. Мы стремились к величию, но просто проиграли более опытному боксеру. Хочу поздравить Филипа Хрговича с победой. И хотя я не добился желаемого результата, я уверен, что получил опыт, который возьму с собой в будущие поединки.

Хочу поблагодарить болельщиков как на арене, так и за ее пределами. Вы сделали этот вечер еще более особенным и эмоциональным, чем я ожидал. Это был чертовски хороший бой, и я благодарю Queensberry и DAZN за организацию этого шоу.

Да хранит вас Господь, берегите себя, и я еще вернусь", - заявил Итаума на своей странице в Instagram.



Стоит отметить, что Хргович победил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.