Дюбуа и Уордли сойдутся во второй раз - когда состоится реванш

Второй бой Дюбуа против Уордли состоится 17 октября на арене O2 в Лондоне, став главным событием боксерского шоу.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) вновь столкнется с Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) в реванше.



Промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила о втором поединке между британскими боксерами.



Повторная встреча Дюбуа и Уордли на ринге запланирована на 17 октября.



Этот поединок станет главным событием боксерского шоу, организованного Queensberry Promotions, которое состоится на арене O2 в Лондоне.

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