Дюбуа и Уордли сойдутся во второй раз - когда состоится реванш
Второй бой Дюбуа против Уордли состоится 17 октября на арене O2 в Лондоне, став главным событием боксерского шоу.
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) вновь столкнется с Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) в реванше.
Промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила о втором поединке между британскими боксерами.
Повторная встреча Дюбуа и Уордли на ринге запланирована на 17 октября.
Этот поединок станет главным событием боксерского шоу, организованного Queensberry Promotions, которое состоится на арене O2 в Лондоне.
Стоит отметить, что в первом бою, который прошел в мае этого года, Дюбуа дважды был на полу в начале боя, но в итоге одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, отобрав у Уордли титул WBO.
Ранее промоутер рассказал, почему Уордли решил не откладывать реванш с Дюбуа.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: