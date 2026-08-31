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Дюбуа и Уордли сойдутся во второй раз - когда состоится реванш

Второй бой Дюбуа против Уордли состоится 17 октября на арене O2 в Лондоне, став главным событием боксерского шоу.
Дюбуа и Уордли сойдутся во второй раз - когда состоится реванш
Дюбуа и Уордли проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) вновь столкнется с Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) в реванше.

Промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила о втором поединке между британскими боксерами.

Повторная встреча Дюбуа и Уордли на ринге запланирована на 17 октября.

Этот поединок станет главным событием боксерского шоу, организованного Queensberry Promotions, которое состоится на арене O2 в Лондоне.



Стоит отметить, что в первом бою, который прошел в мае этого года, Дюбуа дважды был на полу в начале боя, но в итоге одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, отобрав у Уордли титул WBO.

Ранее промоутер рассказал, почему Уордли решил не откладывать реванш с Дюбуа.

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