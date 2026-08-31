Антропометрия и молодость решили исход боя: Красюк - о поражении Беринчика от Ноукса

Антропометрия и молодость стали решающими в бою Беринчика и Ноукса, комментирует Красюк.

Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал недавнее проигрышное выступление Дениса Беринчика в матче против Сэма Ноукса. Бой прошел 29 августа на арене O2 в Лондоне, где британский боксер победил по единогласному решению судей.



"Решение судей абсолютно адекватное и в полной мере отражает ход событий. К сожалению, антропометрия и молодость сыграли свою роль. Разница в размерах и боевом весе напрямую повлияла на результат. Но хочу вам сказать, что в 38 лет отработать так на ногах, как это сделал Денис, мало кому под силу. Так что Сэм Ноукс молодец. Поздравляем его с победой и поясом WBO InterContinental", - заявил Красюк в интервью Sport.ua.



Касательно будущих планов Беринчика, промоутер отметил, что главная задача на данный момент - отдых и восстановление, а решение о продолжении карьеры боксера будет принято позже.



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