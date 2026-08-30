Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Чемпион мира по боксу Хргович: Вдохновение и сила в бою - в мыслях о дочери

Мысли о дочери помогли Хрговичу преодолеть сложности боя и завоевать титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.
Чемпион мира по боксу Хргович: Вдохновение и сила в бою - в мыслях о дочери
Филипп Хргович / Getty Images

Хорватский боксер Филип Хргович, который победил Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе, поделился источником своего вдохновения во время этого напряженного боя. Несмотря на усталость, Хргович признал, что мысли о своей дочери помогли ему преодолеть самые сложные моменты боя.

Боксер признал, что после поражения Даниэлю Дюбуа в 2024 году он испытывал такое унижение, что даже рассматривал возможность завершения своей карьеры. В то время у Хрговича родилась дочь. Он решил попробовать еще раз, именно ради нее, чтобы она могла быть гордой за него и не считала его неудачником.



После победы над Итаумой Хргович посвятил свой триумф умершему несколько месяцев назад отцу и дочери, заявив, что теперь она может гордо гулять по улицам, ведь ее отец - чемпион мира.

Отметим, что сразу после боя Хрговича его соперника доставили в больницу, где его состояние прокомментировал тренер.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости