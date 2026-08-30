Чемпион мира по боксу Хргович: Вдохновение и сила в бою - в мыслях о дочери

Мысли о дочери помогли Хрговичу преодолеть сложности боя и завоевать титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.

Хорватский боксер Филип Хргович, который победил Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе, поделился источником своего вдохновения во время этого напряженного боя. Несмотря на усталость, Хргович признал, что мысли о своей дочери помогли ему преодолеть самые сложные моменты боя.



Боксер признал, что после поражения Даниэлю Дюбуа в 2024 году он испытывал такое унижение, что даже рассматривал возможность завершения своей карьеры. В то время у Хрговича родилась дочь. Он решил попробовать еще раз, именно ради нее, чтобы она могла быть гордой за него и не считала его неудачником.

🥊 “I DIDN’T WANT MY DAUGHTER TO THINK HER FATHER WAS A LOSER.”



An emotional Filip Hrgović reveals the motivation that drove him on after defeating Moses Itauma.



Battered, bruised, but victorious. Hrgović says the thought of his daughter watching gave him the strength to keep… pic.twitter.com/bPn132WiWC — Boxing King Media (@boxingkingmedia) August 30, 2026

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