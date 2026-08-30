Чемпион мира по боксу Хргович: Вдохновение и сила в бою - в мыслях о дочери
Хорватский боксер Филип Хргович, который победил Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе, поделился источником своего вдохновения во время этого напряженного боя. Несмотря на усталость, Хргович признал, что мысли о своей дочери помогли ему преодолеть самые сложные моменты боя.
Боксер признал, что после поражения Даниэлю Дюбуа в 2024 году он испытывал такое унижение, что даже рассматривал возможность завершения своей карьеры. В то время у Хрговича родилась дочь. Он решил попробовать еще раз, именно ради нее, чтобы она могла быть гордой за него и не считала его неудачником.
🥊 “I DIDN’T WANT MY DAUGHTER TO THINK HER FATHER WAS A LOSER.”— Boxing King Media (@boxingkingmedia) August 30, 2026
An emotional Filip Hrgović reveals the motivation that drove him on after defeating Moses Itauma.
Battered, bruised, but victorious. Hrgović says the thought of his daughter watching gave him the strength to keep… pic.twitter.com/bPn132WiWC
После победы над Итаумой Хргович посвятил свой триумф умершему несколько месяцев назад отцу и дочери, заявив, что теперь она может гордо гулять по улицам, ведь ее отец - чемпион мира.
Отметим, что сразу после боя Хрговича его соперника доставили в больницу, где его состояние прокомментировал тренер.