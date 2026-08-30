Хргович обретает звание чемпиона мира в супертяжелом весе, обыграв Итауму

В неожиданном повороте событий Филип Хргович стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Хорватии, обыграв фаворита Мозеса Итауму.

В субботу, 29 августа, на арене O2 Arena в Лондоне прошел боксерский вечер, в ходе которого основным событием стало противостояние за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Британец Мозес Итаума и хорват Филип Хргович стали участниками этого поединка.



Этот бой оказался одним из самых важных и неожиданных событий года в боксе. 21-летний Итаума, имеющий рекорд 14-0 и считавшийся фаворитом, во втором раунде отправил Хрговича в нокдаун и большую часть поединка контролировал ситуацию на ринге.



Однако к седьмому раунду у Итаума начались проблемы с выносливостью, и к девятому раунду он уже не мог эффективно сопротивляться атакам Хрговича. Судья принял решение остановить бой в пользу Хрговича техническим нокаутом. Хргович, ранее считавшийся аутсайдером, стал первым в истории чемпионом мира в супертяжелом весе из Хорватии, улучшив свой рекорд до 21-1.

WOW‼️ Filip Hrgovic stops Moses Itauma in the 9th round‼️#ItaumaHrgovic pic.twitter.com/TSO6QFSYJ3 — 𝐻𝐸𝐶𝑇𝐸𝐶 𝐵𝑂𝑋𝐼𝑁𝐺 (@HECCTECC) August 29, 2026

WHAT A COMEBACK 😱



Filip Hrgovic stops Moses Itauma in the 9th round to become heavyweight world champion!



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Также в этот вечер прошел бой за титул WBO International между Денисом Беринчиком и Сэмом Ноуксом, который продолжался 10 раундов. Победителя определили по баллам судей. Все три судьи отдали предпочтение британцу - 100:90, 99:91, 98:92. Это стало вторым подряд поражением для Беринчика.