Боксерский бой века: Итаума против Хрговича за титул IBF в супертяжелом весе
29 августа Мозес Итаума и Филип Хргович сойдутся в боксерском поединке за свободный титул чемпиона IBF. Эта возможность появилась после того, как Александр Усик из Украины отказался от всех своих титулов в супертяжелом весе.
Перед предстоящим боем в Лондоне прошло взвешивание боксеров, во время которого произошло столкновение. Итаума сбил Хрговича со сцены, когда тот обращался к камерам. В ответ Хргович ударил британца в лицо, что вызвало необходимость разнять спортсменов.
Хргович после инцидента заявил:
Я камня на камне на нем не оставлю.
Итаума объяснил свою потерю контроля следующим образом:
Не знаю, как так получилось. Просто немного погорячился.
TENSIONS HAVE BOILED OVER! 🤯— Ring Magazine (@ringmagazine) August 28, 2026
Moses Itauma and Filip Hrgovic CLASH at the weigh in ahead of their IBF heavyweight title fight tomorrow night on DAZN 😳 pic.twitter.com/OUpGv5tiwQ
На взвешивании Итаума оказался тяжелее Хрговича: 241,7 фунта (109,6 кг) против 236,2 фунта (107,1 кг).
21-летний Итаума до сих пор не проигрывал в профессиональном боксе, выиграв все свои 14 боев, 12 из которых закончились досрочно. Хргович, в свою очередь, готовится к своему 22-му профессиональному бою (20-1, 15 KO). После единственного поражения от Даниэля Дюбуа хорват выиграл три последних боя в 2025-2026 годах. Этот чемпионский титул будет первым для обоих боксеров в супертяжелом весе.
Также стоит упомянуть, что бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик, который также выступит в этот вечер, заявил о своем серьезном отношении к бою с Сэмом Ноуксом и признал возможность завершения своей профессиональной карьеры в случае поражения.