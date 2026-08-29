Боксерский бой века: Итаума против Хрговича за титул IBF в супертяжелом весе

Итаума и Хргович: накал страстей перед боем за титул IBF. Взвешивание закончилось столкновением, оба боксера готовы к решающему поединку.

29 августа Мозес Итаума и Филип Хргович сойдутся в боксерском поединке за свободный титул чемпиона IBF. Эта возможность появилась после того, как Александр Усик из Украины отказался от всех своих титулов в супертяжелом весе.



Перед предстоящим боем в Лондоне прошло взвешивание боксеров, во время которого произошло столкновение. Итаума сбил Хрговича со сцены, когда тот обращался к камерам. В ответ Хргович ударил британца в лицо, что вызвало необходимость разнять спортсменов.

Хргович после инцидента заявил:

Я камня на камне на нем не оставлю.

Итаума объяснил свою потерю контроля следующим образом:

Не знаю, как так получилось. Просто немного погорячился.

TENSIONS HAVE BOILED OVER! 🤯



Moses Itauma and Filip Hrgovic CLASH at the weigh in ahead of their IBF heavyweight title fight tomorrow night on DAZN 😳 pic.twitter.com/OUpGv5tiwQ — Ring Magazine (@ringmagazine) August 28, 2026

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