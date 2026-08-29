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Боксерский бой века: Итаума против Хрговича за титул IBF в супертяжелом весе

Итаума и Хргович: накал страстей перед боем за титул IBF. Взвешивание закончилось столкновением, оба боксера готовы к решающему поединку.
Боксерский бой века: Итаума против Хрговича за титул IBF в супертяжелом весе
Мозес Итаума / Getty Images

29 августа Мозес Итаума и Филип Хргович сойдутся в боксерском поединке за свободный титул чемпиона IBF. Эта возможность появилась после того, как Александр Усик из Украины отказался от всех своих титулов в супертяжелом весе.

Перед предстоящим боем в Лондоне прошло взвешивание боксеров, во время которого произошло столкновение. Итаума сбил Хрговича со сцены, когда тот обращался к камерам. В ответ Хргович ударил британца в лицо, что вызвало необходимость разнять спортсменов.

Хргович после инцидента заявил:

Я камня на камне на нем не оставлю.



Итаума объяснил свою потерю контроля следующим образом:

Не знаю, как так получилось. Просто немного погорячился.



На взвешивании Итаума оказался тяжелее Хрговича: 241,7 фунта (109,6 кг) против 236,2 фунта (107,1 кг).

21-летний Итаума до сих пор не проигрывал в профессиональном боксе, выиграв все свои 14 боев, 12 из которых закончились досрочно. Хргович, в свою очередь, готовится к своему 22-му профессиональному бою (20-1, 15 KO). После единственного поражения от Даниэля Дюбуа хорват выиграл три последних боя в 2025-2026 годах. Этот чемпионский титул будет первым для обоих боксеров в супертяжелом весе.

Также стоит упомянуть, что бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик, который также выступит в этот вечер, заявил о своем серьезном отношении к бою с Сэмом Ноуксом и признал возможность завершения своей профессиональной карьеры в случае поражения.

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