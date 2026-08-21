Джошуа должен быть Джошуа: Сондерс критикует подготовку боксера к бою с Фьюри

Джошуа должен быть Джошуа: Сондерс критикует выбор тренировочных методов боксера перед боем с Фьюри.

Бывший чемпион мира по боксу Билли Джо Сондерс выразил свою точку зрения на грядущий бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, осуждая Джошуа за его сотрудничество с командой Александра Усика.



Сондерс уверен, что для того чтобы Джошуа добился успеха, он должен оставаться верен себе.



"Я думаю, что на данном этапе у Тайсона просто чуть лучше боксерские навыки, чем у Эй Джея. То, что Джошуа поехал учиться боксировать, как Усик - это глупость. Ему нужен человек рядом, который сможет проникнуть в его голову, а не просто показывать, как двигаться. Потому что иначе получается, что ты показываешь ему человека, который дважды тебя победил, и он просто пытается его копировать.

Невозможно скопировать Усика. Эй Джей должен оставаться Эй Джеем. Он выиграл свою золотую олимпийскую медаль, оставаясь собой, веря в себя и делая то, что умел делать. Так он и добился успеха", - сказал Сондерс в интервью для talkSPORT Boxing.



Отметим, что ранее были установлены дата и место проведения боя между Фьюри и Джошуа.