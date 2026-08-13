Фабио Уордли активирует право на реванш с Даниэлем Дюбуа: битва за титул WBO продолжается

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Фрэнк Уоррен, глава Queensberry Promotions, рассказал о том, как Фабио Уордли быстро активировал свое право на реванш с Даниэлем Дюбуа после поражения и потери титула WBO в супертяжелом весе.



Уоррен подчеркнул, что экс-чемпион убежден в своих навыках и верит в свою способность вернуть себе чемпионский титул.

Уоррен в беседе с Playbook Boxing отметил:

Это был его осознанный выбор, это был осознанный выбор его команды. В октябре нам предстоит все узнать более подробно.

Он дважды смог отправить Дюбуа в нокдаун еще в начале поединка, но Даниэль вернулся в бой, продемонстрировав тем самым отличное самообладание. Он прекрасно боксировал и показал все, на что способен.

Так что это будет, помяните мое слово, хороший бой. Думаю, Фабио сам чувствует, что точно способен его остановить. Слушайте, да он проделывал это почти со всеми своими соперниками, разве что окромя его одного.