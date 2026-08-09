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Тарас Шелестюк завоевывает титул WBO International

Шелестюк одержал победу и завоевал вакантный титул, выразив благодарность за поддержку и радость от своего достижения.
Тарас Шелестюк завоевывает титул WBO International
Тарас Шелестюк / Getty Images

Украинский боксер Тарас Шелестюк, обладатель титула WBO International в полусреднем весе (22-0-1, 12 КО), поделился своими впечатлениями после победы над Андресом Муньосом из Эквадора (14-2-1, 10 КО).

Шелестюк одержал победу над соперником по единогласному решению судей, что позволило ему завоевать вакантный титул.

По окончании поединка, Шелестюк выразил признательность за поддержку и радость от своего достижения.

"Мы это сделали. Чемпион WBO International в полусреднем весе. Титул наш. Спасибо всем, кто верил в меня и был рядом", - опубликовал Шелестюк в своем Instagram.



Отметим, что для Шелестюка это первый титул с 2016 года, когда он был коронован чемпионом WBO NABO.

 

 

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