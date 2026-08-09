Тарас Шелестюк завоевывает титул WBO International

Шелестюк одержал победу и завоевал вакантный титул, выразив благодарность за поддержку и радость от своего достижения.

Украинский боксер Тарас Шелестюк, обладатель титула WBO International в полусреднем весе (22-0-1, 12 КО), поделился своими впечатлениями после победы над Андресом Муньосом из Эквадора (14-2-1, 10 КО).



Шелестюк одержал победу над соперником по единогласному решению судей, что позволило ему завоевать вакантный титул.



По окончании поединка, Шелестюк выразил признательность за поддержку и радость от своего достижения.



"Мы это сделали. Чемпион WBO International в полусреднем весе. Титул наш. Спасибо всем, кто верил в меня и был рядом", - опубликовал Шелестюк в своем Instagram.

Отметим, что для Шелестюка это первый титул с 2016 года, когда он был коронован чемпионом WBO NABO.