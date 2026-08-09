Тарас Шелестюк: Путь к Титулу WBO International

Шелестюк одержал победу в 10-раундовом бою, продемонстрировав уверенность и скорость, и вновь стал обладателем титула после пятилетнего перерыва.

Украинский боксер Тарас Шелестюк завоевал титул WBO International в полусреднем весе, одержав победу над Андресом Муньосом из Эквадора.



Матч длился все 10 раундов. 40-летний Шелестюк проявил уверенность, превосходя противника в скорости и регулярно нанося точные удары. В итоге все судьи единогласно признали его победителем.



Стоит отметить, что это первый титул Шелестюка с 2016 года, когда он стал обладателем пояса WBO NABO. Последний раз он вышел на ринг 8 ноября 2025 года и победил венесуэльца Энтони Саэса.



Важно добавить, что Шелестюк продолжает удерживать статус непобедимого профессионала: у него 22 победы, 12 из которых - нокаутом, и одна ничья.



Ранее были приведены комментарии Хирна о жесткой позиции Джошуа относительно места проведения боя.