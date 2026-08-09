Джошуа и Хирн настаивают на британской арене для боя с Фьюри

Промоутер Джошуа настаивает на проведении боя с Фьюри в Великобритании, несмотря на давление со стороны организаторов и предпочтения самого Фьюри.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Энтони Джошуа продолжает настаивать на проведении предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри на территории Великобритании.



Хирн подчеркнул, что команда Джошуа не собирается отказываться от этого условия, вопреки давлению со стороны организаторов.



"Мы делаем всё возможное, чтобы провести этот бой в Великобритании. Нью‑Йорк пока не может быть финальным вариантом, поскольку это может нарушить условия контракта. У Энтони чёткая позиция: мы боремся за проведение боя в Великобритании", - отметил промоутер.



Однако Хирн признал, что организаторы настаивают на проведении боя в США. Среди сторонников этого варианта - Netflix и Турки Аль-Аш-Шейх, а, судя по имеющейся информации, Фьюри также предпочел бы бой в Америке.



Напомним, что Александр Усик рассматривает два возможных варианта завершения своей карьеры.