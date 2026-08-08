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Усик раскрыл, при каких условиях может завершить карьеру

Деонтей Уайлдер может стать последним соперником Усика в боксе, но окончательное решение еще предстоит принять.
Усик раскрыл, при каких условиях может завершить карьеру
Александр Усик / Getty Images

В беседе с The Athletic, известный боксер Александр Усик объявил о своем решении уйти из спорта после следующего матча.

В качестве потенциального соперника для своего финального боя Усик назвал бывшего мирового чемпиона Деонтея Уайлдера. Он подтвердил свою готовность сразиться с Уайлдером, если американский спортсмен и его команда проявят желание участвовать в таком событии.

Тем не менее, окончательное решение еще предстоит принять. Усик уточнил, что в данный момент рассматриваются две возможные альтернативы, и его команда выберет наиболее предпочтительный вариант.

Усик также подчеркнул, что его долгая профессиональная карьера в боксе оставила отпечаток на его здоровье, и решение о завершении карьеры было принято не только по спортивным, но и семейным причинам.

Кроме того, была объявлена предварительная дата реванша между Дюбуа и Уордли.

 

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