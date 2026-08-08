Усик раскрыл, при каких условиях может завершить карьеру

Деонтей Уайлдер может стать последним соперником Усика в боксе, но окончательное решение еще предстоит принять.

В беседе с The Athletic, известный боксер Александр Усик объявил о своем решении уйти из спорта после следующего матча.



В качестве потенциального соперника для своего финального боя Усик назвал бывшего мирового чемпиона Деонтея Уайлдера. Он подтвердил свою готовность сразиться с Уайлдером, если американский спортсмен и его команда проявят желание участвовать в таком событии.



Тем не менее, окончательное решение еще предстоит принять. Усик уточнил, что в данный момент рассматриваются две возможные альтернативы, и его команда выберет наиболее предпочтительный вариант.



Усик также подчеркнул, что его долгая профессиональная карьера в боксе оставила отпечаток на его здоровье, и решение о завершении карьеры было принято не только по спортивным, но и семейным причинам.



Кроме того, была объявлена предварительная дата реванша между Дюбуа и Уордли.