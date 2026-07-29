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Усик прогнозирует: Джошуа нокаутирует Фьюри в шестом раунде!

Усик прогнозирует победу Джошуа над Фьюри в шестом раунде, утверждая, что удар будет нанесен справа.
Усик прогнозирует: Джошуа нокаутирует Фьюри в шестом раунде!
Александр Усик / Getty Images

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз относительно предстоящего боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, с которыми он имел возможность боксировать ранее. Планируется, что бой состоится в конце этого года.

Усик, родом из Украины, уверен, что Джошуа, который в данный момент тренируется вместе с его командой, является фаворитом предстоящего поединка.

Он также предсказывает, что Джошуа победит Фьюри раньше времени, в шестом раунде.

Усик в беседе с All Out Fighting отметил:

Джошуа нокаутирует Фьюри. В шестом раунде. Эй Джей ударит справа.



Ранее стало известно, что Джошуа подтвердил свои планы встретиться на ринге с Фьюри.

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