Усик прогнозирует: Джошуа нокаутирует Фьюри в шестом раунде!
Усик прогнозирует победу Джошуа над Фьюри в шестом раунде, утверждая, что удар будет нанесен справа.
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз относительно предстоящего боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, с которыми он имел возможность боксировать ранее. Планируется, что бой состоится в конце этого года.
Усик, родом из Украины, уверен, что Джошуа, который в данный момент тренируется вместе с его командой, является фаворитом предстоящего поединка.
Он также предсказывает, что Джошуа победит Фьюри раньше времени, в шестом раунде.
Усик в беседе с All Out Fighting отметил:
Джошуа нокаутирует Фьюри. В шестом раунде. Эй Джей ударит справа.
Ранее стало известно, что Джошуа подтвердил свои планы встретиться на ринге с Фьюри.
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