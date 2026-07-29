Усик: Уайлдер - значительная угроза, но не боюсь завершения карьеры

Усик описывает Уайлдера как серьезного соперника, подчеркивая его десятилетнее доминирование в боксе.

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Александр Усик, экс-чемпион мира в супертяжелом весе, высказался о Деонтее Уайлдере, который, по всей видимости, будет его следующим оппонентом в боксерском поединке.



Усик, родом из Украины, отдал дань уважения бывшему американскому чемпиону, описав его как непростого соперника.

Усик в интервью для All Out Fighting сказал:

Послушайте, да он же последние 10 лет был топовым боксером, чемпионом мира. Это опасный парень. Я боксирую не ради славы. Это просто моя жизнь. Пугает ли меня завершение карьеры? Нет, не пугает, но думаю, что буду скучать по боям. Когда я скажу, что закончил свою спортивную карьеру, не думаю, что возникнет желание вернуться снова.