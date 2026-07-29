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Усик отвергает слухи о бое с Джонсом: Это другой вид спорта

Усик отвергает слухи о бое с Джонсом, называя его "нереальным", и подтверждает, что его следующим соперником может стать Уайлдер.
Усик отвергает слухи о бое с Джонсом: Это другой вид спорта
Александр Усик / Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слухи о предстоящем поединке против Джона Джонса, бывшего обладателя титула UFC в двух весовых категориях.

Американский боец Джонс ранее опроверг информацию о возможности такого поединка, что было донесено до Усика.

Сам Усик также подтвердил, что не рассматривает возможность боя с Джонсом.

"Я думаю, что это невозможно. Я не буду говорить об этом. Это другой вид спорта, это другая ситуация", - заявил Усик в интервью для All Out Fighting.

Стоит отметить, что на данный момент наиболее вероятным соперником Усика в следующем бою является Деонтей Уайлдер, также бывший чемпион.

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