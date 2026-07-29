Усик отвергает слухи о бое с Джонсом: Это другой вид спорта

Усик отвергает слухи о бое с Джонсом, называя его "нереальным", и подтверждает, что его следующим соперником может стать Уайлдер.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слухи о предстоящем поединке против Джона Джонса, бывшего обладателя титула UFC в двух весовых категориях.



Американский боец Джонс ранее опроверг информацию о возможности такого поединка, что было донесено до Усика.



Сам Усик также подтвердил, что не рассматривает возможность боя с Джонсом.



"Я думаю, что это невозможно. Я не буду говорить об этом. Это другой вид спорта, это другая ситуация", - заявил Усик в интервью для All Out Fighting.



Стоит отметить, что на данный момент наиболее вероятным соперником Усика в следующем бою является Деонтей Уайлдер, также бывший чемпион.