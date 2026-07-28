Усик прогнозирует преимущество Кабайела в бою с Дюбуа

Усик предсказывает преимущество Кабайела в бою с Дюбуа, отмечая его способность к эффективной атаке и устойчивости к ударам.

Профессиональный боксер Александр Усик поделился своими мыслями о предстоящем поединке между обладателем титула WBC Агитом Кабайелом и чемпионом WBO Даниэлем Дюбуа.



Усик утверждает, что в этом поединке Кабайел из Германии будет иметь преимущество. Он высоко оценил его способность эффективно атаковать корпус и сохранять хладнокровие даже после пропущенных ударов.



Усик особо отметил бой Кабайела против Чжана Чжилея, в котором немецкий боксер сумел восстановиться после нокдауна и в итоге выиграть. Он поделился этими наблюдениями в интервью для DAZN Boxing.



Усик также отметил, что Кабайел постоянно нажимает на своего противника, вынуждая его активно двигаться. Чтобы успешно противостоять Кабайелу, необходимо активно применять джеб и не давать ему возможности отдохнуть.



Между тем, Дерек Чисора заявил о своей готовности встретиться с Усиком на ринге в любой момент.