Пидручный финишировал пятым в мужском спринте на ЧМ-2023, пропустив вперед только норвежцев

Чемпионом мира стал безоговорочный доминатор нынешнего сезона Йоханнес Бе.

В субботу, 11 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира-2023 по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Старт спринта практически до самого его запланированного начала оставался под вопросом и мог быть перенесен из-за сложных погодных условий - из-за тумана видимость была очень плохой. Тем не менее, после того как биатлонисты протестировали огневые рубежи, проведя пристрелку, организаторы все же решили выпустить спортсменов на дистанцию.

Впрочем, неблагоприятные обстоятельства не помешали одержать победу в гонке безоговорочному лидеру нынешнего биатлонного сезона Йоханнесу Тингнесу Бе. Несмотря на один промах на первой стрельбе, норвежский спортсмен без проблем наверстал упущенное благодаря феноменальному ходу и скорострельности на втором огневом рубеже, на котором он успешно закрыл все мишени за 21 секунду.

Результаты мужского спринта на ЧМ-2023 по биатлону

Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7 Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8 Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+39.9 Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6 Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4 Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +59.7

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21. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:53.7

29. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:08.4

42. Артем Прима (Украина, 0+2) +2:37.1