Санкции IBU: биатлонисты из России и Беларуси остаются вне соревнований

Биатлонисты из России и Беларуси остаются под санкциями Международного союза биатлонистов, несмотря на рекомендации МОК.

В пятницу, 18 сентября, прошел очередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором основным вопросом дня стали санкции, наложенные на Россию и Беларусь.



Стоит отметить, что некоторые спортивные федерации уже сняли ограничения на участие в соревнованиях для атлетов из этих стран, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).



Однако, Международный союз биатлонистов удерживает свою позицию. Биатлонисты из России и Беларуси не получат разрешения на участие в соревнованиях под эгидой данного союза. Это ограничение будет сохраняться до разрешения конфликта.



В итоге, спортсмены из этих стран не смогут участвовать в Кубке мира, Кубке IBU и Олимпийских играх.

