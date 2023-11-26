Дончич получил травму в матче против Клипперс

Звезда Маверикс смог доиграть поединок.

В ночном матче регулярного сезона НБА, команда Клипперс обыграла Даллас со счетом 107:88.



В начале первой четверти матча, звезда команды Маверикс, Лука Дончич, получил травму пальца на левой руке. Инцидент произошел, когда Дончич попытался перехватить мяч у Джеймса Хардена, но вместо этого ударился о колено соперника.



После удара Дончич начал махать рукой, показывая боль, а затем сжал ее. Ему был наложен бандаж на руку.



После игры Дончич сообщил, что во время перерыва ему сделали рентген, который не выявил серьезных повреждений.



"Я ударил его по колену. Я видел фотографию. Это не то, что вам хочется видеть. Не думаю, что там перелом. Рентген изначально показал, что палец сломан. Посмотрим, что там на самом деле, когда вернемся в Даллас", - сказал Дончич для BasketNews.



Несмотря на травму, Лука Дончич провел на игровой площадке 38 минут, за которые набрал 30 очков, сделал 3 подбора и 4 передачи, став самым результативным игроком матча.