Суперлига назвала символическую сборную первого круга чемпионата

Пятерка включает в себя лидеров чемпионата и неожиданного представителя Галичины.

Символическую команду первого круга чемпионата Украинской Суперлиги была объявлена. В нее вошли лидеры команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, а также один неожиданный участник из Политехники-Галичины.



Джакор Нельсон отметился как единственный игрок, не представляющий команды из топ-5, и стал лучшим игроком первого круга по количеству набранных очков. Остальные четыре места заняли лидеры команд Днепра, Будивельника, Черкасских Мавп и Прикарпатье-Говерлы.



Вот состав символической сборной первого круга Суперлиги:



Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - 16.4 очка, 3.7 подбора, 3.3 передачи (РЕ 14.8)

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) - 24.6 очка, 4.8 подбора, 4.3 передачи, 3.9 перехвата (РЕ 21.6)

Владимир Конев (Будивельник) - 14.8 очка, 8.0 подбора, 3.8 передачи (РЕ 21.8)

Станислав Тимофеенко (Днепр) - 13.6 очка, 7.8 подборов, 3.0 передачи (РЕ 17.6)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 14.1 очка, 7.8 подбора, 2.8 передачи (РЕ 20.2)