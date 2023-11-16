Чемпион мира в составе сборной Германии перейдет в Лос-Анджелес Клипперс

Стороны договорились о выкупе контракте.

Индиана Пейсерс и их центровой Даниэль Тайс достигли соглашения о выкупе его контракта, сообщает ESPN.



Согласно источнику, это даст Тайсу возможность заключить контракт с Лос-Анджелес Клипперс, после того как он станет свободным агентом. Предполагается, что Тайс подпишет контракт на минимальную сумму для ветерана, составляющую 2,1 миллиона долларов.



Клипперс проявляют интерес к 31-летнему немецкому игроку, поскольку команда потеряла на два месяца своего центрового Мэйсона Пламли. Тайс займет последнюю вакантную позицию в составе Клипперс.



Команда из Лос-Анджелеса испытывает трудности, проиграв шесть матчей подряд, что стало худшим стартом сезона за последние 13 лет. В настоящее время Клипперс занимают двенадцатое место на Западе с балансом побед 3-7.



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