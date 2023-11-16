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Грин получил дисквалификацию и штраф за грубость в отношении Гобера

Форвард Голден Стэйт заплатит за свою несдержанность.
Грин получил дисквалификацию и штраф за грубость в отношении Гобера
Дрэймонд Грин / Getty Images

Форвард команды Голден Стэйт, Дрэймонд Грин, дисквалифицирован на пять матчей без права на зарплату, сообщает ESPN. Это наказание было вынесено за его грубое поведение в отношении центрового Миннесоты Руди Гобера.

В результате дисквалификации Грин потеряет сумму в размере 769 970 долларов. Джо Дюмарс, исполнительный вице-президент НБА, заявил, что история неспортивного поведения 33-летнего баскетболиста повлияла на продолжительность дисквалификации. Это уже пятая дисквалификация Грина в его карьере, но первая такой продолжительности. Ранее он был отстранен только на один матч.

В связи с дисквалификацией Грин пропустит игры против Хьюстона, Финикса, Сан-Антонио и Оклахомы (два матча).

Следует отметить, что Клэй Томпсон и Джейден МакДэниэлс, которые также были вовлечены в инцидент и были удалены с поля, были оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый. Интересно, что штраф был наложен и на самого Гобера.

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