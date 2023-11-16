Грин получил дисквалификацию и штраф за грубость в отношении Гобера

Форвард Голден Стэйт заплатит за свою несдержанность.

Форвард команды Голден Стэйт, Дрэймонд Грин, дисквалифицирован на пять матчей без права на зарплату, сообщает ESPN. Это наказание было вынесено за его грубое поведение в отношении центрового Миннесоты Руди Гобера.



В результате дисквалификации Грин потеряет сумму в размере 769 970 долларов. Джо Дюмарс, исполнительный вице-президент НБА, заявил, что история неспортивного поведения 33-летнего баскетболиста повлияла на продолжительность дисквалификации. Это уже пятая дисквалификация Грина в его карьере, но первая такой продолжительности. Ранее он был отстранен только на один матч.



В связи с дисквалификацией Грин пропустит игры против Хьюстона, Финикса, Сан-Антонио и Оклахомы (два матча).



Следует отметить, что Клэй Томпсон и Джейден МакДэниэлс, которые также были вовлечены в инцидент и были удалены с поля, были оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый. Интересно, что штраф был наложен и на самого Гобера.