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Обмен Хардена: Филадельфия и Клипперс не нашли общий язык

Команды не смогли согласовать стоимость трансфера.
Обмен Хардена: Филадельфия и Клипперс не нашли общий язык
Терренс Мэнн в окружении одноклубников / Getty Images

Весь прошлый летний сезон Филадельфия и Клипперс обсуждали возможность обмена баскетболиста Джеймса Хардена на игрока из Лос-Анджелеса. Но стороны так и не пришли к соглашению, поскольку они имели разные представления о стоимости 34-летнего игрока на истекающем контракте.

Согласно информации Sports Illustrated, которая ссылается на журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, Сиксерс хотели получить пакет активов, включающий драфт-пики первого раунда, главным из которых был Теренс Мэнн.

Однако Клипперс отказались предложить 26-летнего игрока, считая его "неприкасаемым".

"Клипперс хотят заключить сделку в ближайшее время. Они предлагают выбор в первом раунде, обмен на драфте и истекающие контракты (Моррис и Ковингтон) за MVP 2018 года (Харден)", - утверждает Помпи.

"И источник сообщил, что Лос-Анджелес не хочет поднимать свое предложение. Источник говорит, что именно Мори удерживает сделку. Но план по добавлению обмена драфтами в пакет для Хардена не изменил ситуацию для Сиксерс".

"Они заявили, что заинтересованы в пакете, включающем защитника Клипперс Теренса Мэнна и выбор в первом раунде. Но источник сообщил, что Мори знает, что Мэнн неприкасаем".

В то время как команды продолжают переговоры, новый регулярный сезон уже на подходе, начало которого запланировано на 25 октября матчем между Денвером и Лейкерс.

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