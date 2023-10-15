Обмен Хардена: Филадельфия и Клипперс не нашли общий язык

Команды не смогли согласовать стоимость трансфера.

Весь прошлый летний сезон Филадельфия и Клипперс обсуждали возможность обмена баскетболиста Джеймса Хардена на игрока из Лос-Анджелеса. Но стороны так и не пришли к соглашению, поскольку они имели разные представления о стоимости 34-летнего игрока на истекающем контракте.



Согласно информации Sports Illustrated, которая ссылается на журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, Сиксерс хотели получить пакет активов, включающий драфт-пики первого раунда, главным из которых был Теренс Мэнн.



Однако Клипперс отказались предложить 26-летнего игрока, считая его "неприкасаемым".



"Клипперс хотят заключить сделку в ближайшее время. Они предлагают выбор в первом раунде, обмен на драфте и истекающие контракты (Моррис и Ковингтон) за MVP 2018 года (Харден)", - утверждает Помпи.



"И источник сообщил, что Лос-Анджелес не хочет поднимать свое предложение. Источник говорит, что именно Мори удерживает сделку. Но план по добавлению обмена драфтами в пакет для Хардена не изменил ситуацию для Сиксерс".



"Они заявили, что заинтересованы в пакете, включающем защитника Клипперс Теренса Мэнна и выбор в первом раунде. Но источник сообщил, что Мори знает, что Мэнн неприкасаем".



В то время как команды продолжают переговоры, новый регулярный сезон уже на подходе, начало которого запланировано на 25 октября матчем между Денвером и Лейкерс.