Нью-Йорк Никс нацелился на Карла-Энтони Таунса после неудачного сезона Миннесоты

Многолетний лидер может покинуть свою команду.

В прошлом сезоне Миннесота Тимбервулвз, после приобретения Руди Гобера, была считана аутсайдером. Однако их производительность не оправдала ожиданий, поскольку они прошли в плей-офф через плей-ин, но были выбиты Денвером в первом раунде со счетом 1-4.



Этот неудачный сезон может быть связан с тем, что Карл-Энтони Таунс, лидер "волков", из-за травмы сыграл всего в 29 матчах.



Неудачи Миннесоты привели к обсуждению возможного ухода их долголетнего лидера. И уже появился потенциальный покупатель.



CBS Sports, ссылаясь на журналиста New York Post Стефана Бонди, сообщает, что Нью-Йорк Никс внимательно следит за ситуацией вокруг Таунса. Если Таунс станет доступен для обмена, Никс попытается объединить его с Томом Тибодо, который был его тренером в Миннесоте.



Несмотря на его вклад в атаку, игра Таунса в обороне вызывает вопросы, поскольку Тибодо строит стратегию своих команд вокруг защиты.