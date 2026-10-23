Кулеба: новый виток развития украинского баскетбола на горизонте

Кулеба: от политики к баскетболу, новые планы и цели.

Экс-вице-премьер Алексей Кулеба возглавил попечительский совет Федерации баскетбола Украины.

В своем новом качестве Кулеба намерен сосредоточить усилия на поддержке и развитии украинского баскетбола, укреплении отношений с партнерами и привлечении дополнительных ресурсов для проектов федерации. Он также планирует работать над усовершенствованием спортивной инфраструктуры и популяризацией баскетбола среди детей и молодежи.



Прежде Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий. Он также был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, возглавлял Киевскую областную государственную администрацию и исполнял обязанности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Кулеба имеет ученую степень кандидата наук в области государственного управления.



Кулеба начал играть в баскетбол в школьные годы и получил звание кандидата в мастера спорта.



Стоит отметить, что украинский баскетболист Михайлюк успешно стартовал в новом сезоне НБА, представляя Юту.