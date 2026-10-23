НБА: Филадельфия и Оклахома-Сити одержали победы в ночных матчах 22 октября

Филадельфия и Оклахома-Сити одержали победу в матчах НБА 22 октября.

В ночь с 22 на 23 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА, в которых было проведено две игры.



Результаты матчей НБА, состоявшихся 22 октября



Встреча между Филадельфией и Кливлендом закончилась со счетом 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16). В команде Филадельфии наиболее заметными стали Макси (32 очка и 6 передач), Эмбиид (24 очка и 7 подборов), Джеймс (17 очков, 10 подборов и 5 потерь), Эджкомб (11 очков, 7 подборов и 6 передач), Колдуэлл-Поуп (3 очка), Саймонс и Бона (по 2 очка).



Со стороны Кливленда выделились Митчелл (32 очка, 10 подборов и 5 потерь), Мобли (18 очков и 8 подборов), Харден (16 очков и 6 потерь), Аллен (14 очков и 7 подборов), Хезонья (10 очков), Уотсон (8 очков и 5 потерь), Мерилл (5 очков), Тайсон (3 очка и 6 подборов), Проктор и Портер-младший (не набрали очков).





Игра между Оклахома-Сити и Денвером завершилась со счетом 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20).



В команде Оклахома-Сити наиболее заметными стали Дж. Уильямс (21 очко), Э. Митчелл (12 очков и 5 перехватов), Уоллес (9 очков), Каруссо (7 очков), Хартенштайн (6 очков и 6 подборов), Маккейн (4 очка), Джейлин Уильямс (3 очка и 7 подборов), К. Уильямс (3 очка), Мара (2 очка), Барнхайзер и Стерц (не набрали очков).



Со стороны Денвера выделились Гордон (20 очков), Дерозан (13 очков и 5 потерь), Браун (7 очков), Мюррей (6 очков, 10 подборов и 6 потерь), Нембхард и Джонсон (по 5 очков), Бразил (4 очка и 12 подборов), Диалло (4 очка), Холмс II (3 очка), Джонс (2 очка), Хопкинс (не набрал очков).