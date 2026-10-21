Новый сезон НБА стартовал: результаты первых трех матчей чемпионата

В первый день нового сезона НБА состоялись три захватывающих матча. Вот подробности и результаты этих игр.

Ночью с 20 на 21 октября стартовал новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В рамках первого дня соревнований было проведено три матча регулярного чемпионата.



Результаты матчей НБА, состоявшихся 20 октября



Баскетбольный поединок между командами Детройта и Бостона завершился со счетом 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25)



Участники игры от Детройта: Каннингем (22 + 8 передач + 5 потерь), Дюрен (22 + 9 подборов), Д. Робинсон (21), Томпсон (11 + 11 подборов), Коллинз (6) - основной состав; Грин (19), Джо (8), Рид (6), Дженкинс (3), Хертер (3), Холланд (0).



Участники игры от Бостона: Джордж (38 + 5 перехватов), Уайт (17 + 8 передач), Тейтум (13 + 11 передач), Робинсон (4), Уолш (0) - основной состав; Притчард (17), Хаузер (11), Шайерман (8), Кета (3), Гарза (2), Гонсалес (0).





Встреча между Нью-Йорком и Филадельфией закончилась со счетом 100:106 (25:23, 33:31, 18:29, 24:23)



Участники игры от Нью-Йорка: Брансон (21), Таунс (19 + 12 подборов), Харт (14 + 7 подборов), Ануноби (10), Бриджес (4) - основной состав; Драммонд (12 + 14 подборов), Альварадо (8), Шэмет (5), Кларксон (4), Макбрайд (3).



Участники игры от Филадельфии: Макси (28), Браун (19 + 8 подборов + 6 передач), Джеймс (14 + 9 подборов + 7 передач), Эмбиид (13 + 11 подборов + 6 передач), Эджкомб (9) - основной состав; Саймонс (13), Колдуэлл-Поуп (10), Бона (0), Уокер (0).





Матч между Сан-Антонио и Оклахома-Сити завершился со счетом 104:116 (28:34, 16:31, 36:28, 24:23)



Участники игры от Сан-Антонио: Касл (24 + 7 подборов), Харпер (18 + 7 подборов), Фокс (14 + 7 подборов + 7 передач), Вембаньяма (12 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Васселл (7) - основной состав; К. Джонсон (10), Шэмпени (8), Корнет (4), Барнс (3), Гиллеспи (2), Джонс-Гарсия (2), Брайант (0), Браун (0), Рид (0).



Участники игры от Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (14 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (12 + 7 подборов), Уоллес (6), Хартенштайн (4) - основной состав; Маккейн (20), Карузо (9), Mara (7), Джейлин Уильямс (5), Митчелл (4 + 6 передач), К. Уильямс (3), Стирц (0), Барнхайзер (0).