Харьковские Соколы обыграли Нико-Баскет-ЦОП: победа с разгромным счетом 82:65

Харьковские Соколы обыграли Нико-Баскет-ЦОП в напряженном матче, закончившемся со счетом 82:65.

В субботу, 17 октября, в киевском Дворце спорта Венето прошел баскетбольный матч, в котором харьковская команда одержала победу над своими соперниками со счетом 82:65.



Первый квартал игры не выявил очевидного лидера, закончившись ничьей 19:19. Во втором квартале команда Нико-Баскет-ЦОП оторвалась на восемь очков, однако к перерыву Харьковские Соколы взяли инициативу в свои руки, выйдя вперед со счетом 37:35.



После перерыва харьковчане укрепили свои позиции, выиграв третий квартал 20:16 и четвертый 25:14. Максимальный отрыв Соколов от соперников достиг 19 очков.



Егор Сушкин стал самым результативным игроком в составе Харьковских Соколов, набрав 20 очков. Дмитрий Клебан также сделал значительный вклад в победу команды, набрав 19 очков и совершив 11 подборов, тем самым оформив дабл-дабл. В дополнение, Соловьев и Артем Романица набрали 15 и 13 очков соответственно.



В команде Нико-Баскет-ЦОП наибольший вклад сделал Сафонов, набравший 15 очков, а Симпсон добавил 12 очков.



Следующий матч команда проведет 18 октября против Черкасских Мавп.



Также стоит отметить, что Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты.